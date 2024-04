Italie: l'Inter Milan, sans rival, décroche sa 2e étoile

A la première occasion de remporter le "scudetto", Lautaro Martinez et ses coéquipiers ont répondu présent, comme tout au long d'une saison qu'ils ont survolée.

Sur sa planète et dans une autre galaxie: l'Inter Milan est devenu lundi le deuxième club de l'histoire à remporter pour la vingtième fois le titre de champion d'Italie en battant, cerise sur le tiramisu, son grand rival de l'AC Milan 2 à 1.

Pour la plus grande joie de leurs tifosi, survoltés, les Nerazzurri se sont adjugés à San Siro le derby milanais, dont l'AC Milan était officiellement l'hôte, grâce à des buts de Francesco Acerbi (18e) et de Marcus Thuram (49e). La réduction du score par Fikayo Tomori (80e) et une fin de match tendue marquée par trois expulsions ont fait passer quelques frissons dans les rangs intéristes. Qui ont cependant tenu bon.

A cinq journées du terme de la saison, ils disposent d'une avance insurmontable de 17 points sur l'AC Milan.

L'équipe de Simone Inzaghi est entrée dans l'histoire du calcio: avant elle, seule la Juventus avait atteint, en 1982, le chiffre de vingt titres nationaux qui donne droit à broder sur ses maillots deux étoiles dorées.