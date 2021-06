Nouveau coéquipier pour De Bruyne: ce joueur anglais va battre tous les RECORDS sur le mercato anglais

Le mercato s'anime dans toute l'Europe. Et pour cause: la fenêtre a ouvert ses portes dans de nombreux pays du continent, mais l'actualité liée à l'Euro 2020 est évidemment venue mettre une belle part d'ombre à ce sujet. Cependant, l'info mercato du jour à de quoi le replacer au centre des discussions.

En effet, selon le Daily Mail et talkSPORT, Manchester City va recruter l'Anglais Jack Grealish. Le joueur de 25 ans va quitter West Ham et devenir le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, avec un prix de 116,5 millions d'euros. Il rejoindra alors Kevin De Bruyne et ses équipiers dès la fin de l'Euro 2020. City espère encore ajouter Harry Kane à son effectif dans les prochaines semaines.

Voilà un transfert qui fait du bruit !