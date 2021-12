Le magnifique hommage d'un joueur à sa maman décédée (photo)

Les Girondins de Bordeaux accueillaient le LOSC Lille hier soir en Ligue 1. Les Lillois se sont imposés 2-3 en toute fin de match grâce à un but de Jonathan David (84e).

Le jeune canadien de 21 ans a célébré son but en rendant hommage à sa maman, décédée deux ans plus tôt. David, après son but victorieux, a brandi une fleur vers le ciel pour dédier son but à sa maman, Rose.

"Seulement quelques uns comprendront ça", a écrit de manière énigmatique Jonathan sur son compte Instagram après son match. La raison a été dévoilée plus tard par certains médias.