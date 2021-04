Kylian Mbappé, cible des critiques en France, se confie: "Bien sûr que ça joue pour mon avenir"

Mise en danger et peu inspirée mercredi à Sarajevo, l'équipe de France s'en est remise à Antoine Griezmann pour vaincre la Bosnie-Herzégovine (1-0) et adoucir son parcours qualificatif au Mondial-2022, pour sa dernière sortie officielle avant l'Euro.

Après un nul poussif contre l'Ukraine (1-1) mercredi dernier et un succès pas flamboyant au Kazakhstan (2-0) dimanche, les Français ont enchaîné une troisième rencontre de suite en huit jours sans grand éclat.

Avec 4 points d'avance sur l'Ukraine, 2e du groupe D, après trois matches sur huit, la présence des Français au Qatar fin 2022 ne fait en effet guère de doutes.

Malgré de bons résultats, certains joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas caché leur frustration d'être trop critiqué à leur goût par les observateurs. La star du PSG s'est confiée au micro de RTL France après le match face à la Bosnie-Herzégovine.

"Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d'un moment ça fatigue", confie-t-il. "C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici seulement pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris", poursuit-il.

Cette situation peut-elle encourager Mbappé à changer de championnat l'été prochain? "Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien".