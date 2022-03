L'anecdote incroyable sur Ronaldinho qui, à 35 ans, ne savait pas retirer de l'argent à la banque

Le Brésilien Ronaldinho aura marqué le monde du foot au tournant des années 2000. R10, légende du ballon rond, passé par le FC Barcelone et l'AC Milan lorsque les club étaient au sommet de leur art, est aujourd'hui à la retraite à l'âge de 41 ans.

Le champion du monde 2002 a terminé sa carrière hors de l'Europe, évoluant notamment au Mexique. Emanuel Villa a joué avec la star brésilienne dans le club de Queretaro et a raconté une histoire insolite sur le Ballon d'Or 2005.

"Une fois après l'entraînement, il est allé voir le comptable du club et lui a dit : 'Avez-vous 25.000 pesos (1000 euros) que vous pouvez me prêter ?'", raconte Villa à propos de son ancien coéquipier.

"Le comptable lui a demandé pourquoi", poursuit-il "[Ronaldinho] a expliqué que son frère avait quitté la ville et ne lui avait pas laissé d'argent pour payer quelque chose dont il avait besoin."

Selon Emmanuel Villa, "l'employé du club a dit à Ronaldinho qu'il était heureux de lui prêter de l'argent mais a proposé de l'emmener à la banque, Multiva, dont [le Brésilien] était l'égérie."

Une fois sur place, l'employé du club aurait expliqué au joueur que c'est ici qu'il peut venir retirer de l'argent. "Ronaldinho a répondu : 'Puis-je vraiment sortir de l'argent ?' et le comptable a répondu: 'Bien sûr, c'est là que votre salaire est payé tous les quinze jours et le compte est à votre nom et vous êtes le visage de la banque'", raconte encore Villa.

Pour le joueur argentin, cette anecdote "est drôle mais ce qu'elle me montre, c'est une sérieuse ignorance quand il s'agit de choses de la vie." Les affaires et les finances de Ronaldinho étaient et sont intégralement gérées par son frère, Roberto de Assis Moreira. Il n'a donc jamais dû s'occuper de rien et, apparemment, n'a appris qu'à 35 à se servir d'un guichet de banque automatique.