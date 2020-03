L'Atlético Madrid est en deuil après le décès d'un jeune joueur de 14 ans

Le club espagnol de l'Atlético Madrid a annoncé une bien triste nouvelle. Le jeune joueur Christian Minchola, âgé d'à peine 14 ans, est décédé. Il évoluait avec les équipes de moins de 14 ans du club. Les circonstances de son décès n'ont pas été précisées.

"Nous sommes choqués par la triste nouvelle de la mort de notre joueur et regrettons profondément sa perte. L'Atlético de Madrid et toute la famille sportive seront aux côtés de la famille et des amis de Christian dans ces moments de grande douleur", a confié le président de l'Atlético, Enrique Cerezo.

Le Directeur Général du club s'est également exprimé, ne pouvant cacher son incompréhension. "Le sentiment d'impuissance généré dans de telles situations est horrible", a affirmé Miguel Angel Gil. "Ces derniers jours, des personnes très proches de moi sont décédées, certaines de coronavirus et d'autres, d'autres maladies. Le sentiment de ne pas pouvoir leur dire au revoir comme ils le méritent, ainsi que dans le cas de Christian, le sentiment d'injustice si grand, vous laissent le cœur brisé. Christian n'avait que 14 ans. Un très fort baiser pour toute sa famille et pour tous ceux de la grande famille sportive qui vivent des situations similaires. A partir d'aujourd'hui, notre drapeau sera en berne pour Christian et pour tous les athlètes décédés ces dernières semaines", a-t-il poursuivi.