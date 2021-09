L'autre photo choc de Messi remplacé: son visage amer, ses coéquipiers inquiets

Après avoir été remplacé à la 76ème minute de jeu contre Lyon, Lionel Messi a esquivé la main tendue de son entraineur et est allé rejoindre ses coéquipiers sur le banc. Là, une autre image a montré la superstar du football le visage amer, une expression entre dégoût, tristesse et mépris. Ses coéquipiers Leandro Paredes et Rafinha le regardent avec étonnement, compassion... et une pointe d'inquiétude.

Après la rencontre, Mauricio Pochettino n'a pas envenimé la situation en conférence de presse.