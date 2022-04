La FIFA n'a pas traîné: voici le premier hymne de la Coupe du Monde 2022 (vidéo)

La Coupe du Monde qatarie veut innover. Alors que la tradition voulait que chaque tournoi ait une seule chanson officielle, le Qatar a de son côté annoncé avoir produit un album intégral, formant une bande-son globale en vue de la Coupe du Monde 2022. Un tournoi qui aura lieu de 21 novembre au 18 décembre prochain et qui accueillera notamment nos Diables Rouges.

Un premier morceau de cet album a été présenté ce vendredi. Baptisé Hayya Hayya (Better Together), il a été réalisé par un trio, composé de Trinidad Cardona, Davido et Aisha, qui fait carrière dans la musique au Qatar. Les autres hymnes du tournoi seront dévoilés au fur et à mesure jusqu'au match d'ouverture.