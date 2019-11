La Supercoupe d'Espagne se jouera en Arabie Saoudite pour les trois prochaines années

La Supercoupe d'Espagne se tiendra bien en Arabie Saoudite pour les trois prochaines saisons (2020, 2021 et 2022), au stade du Roi-Abdallah (62.000 places) de Djeddah, a confirmé la fédération espagnole de football (RFEF) lundi à son siège de Las Rozas.

"La Supercoupe d'Espagne aura lieu en Arabie Saoudite pour les trois prochaines années et en hiver, afin d'alléger le calendrier des compétitions, comme l'avaient demandé clubs et joueurs", a annoncé la RFEF lundi.

Valence CF - Real Madrid, et FC Barcelone - Atlético Madrid : voilà les affiches des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne (8-9 janvier en Arabie Saoudite) qui ont été tirées au sort ce lundi au siège de la RFEF. Les équipes participantes à ce tirage au sort avaient gagné leur ticket grâce à leur victoire (Barcelone) ou place de finaliste déchu (Valence) en Coupe du Roi, ou grâce à leur 2e (Atlético) ou 3e place (Real Madrid) dans le classement du dernier championnat d'Espagne.

La compétition sera disputée pour la première fois selon le format d'un "final four": les demi-finales auront lieu le mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2020. Les deux clubs vainqueurs s'affronteront en finale, le dimanche 12 janvier. Auparavant, la Supercoupe opposait simplement le vainqueur de la Liga au vainqueur de la Coupe du Roi. Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football, a également confirmé que "les hommes et les femmes pourront accéder à la compétition en toute égalité", alors que le droit des femmes était un des points de conflit des discussions pour que la compétition s'installe en Arabie Saoudite.

"Les bénéfices de la RFEF qui découleront de cette compétition seront intégralement destinées à améliorer le football amateur, c'est-à-dire la deuxième et la troisième division, le football féminin et le football en salle", ajoute la fédération dans son communiqué. Le dernier vainqueur de la Supercoupe d'Espagne est le FC Barcelone, qui s'était imposé 2-1 contre le Séville FC le 12 août 2018.