La vengeance parfaite? Gerard Pique pourrait bientôt jouer avec un maillot au nom de... Shakira

Quatre mois après sa séparation avec la chanteuse Shakira, Gerard Pique n'a pas fini d'entendre parler de son ex. Les deux stars sont restées ensemble pendant 11 années durant lesquelles ils ont eu deux garçons : Sasha et Milan.

La raison de leur séparation serait, selon les rumeurs, due aux infidélités du footballeur, ce qui lui a valu de très nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Pourtant, le coup de grâce pourrait venir de Shakira elle-même. En effet, selon plusieurs médias espagnols, Gerard Pique pourrait bientôt devoir porter le nom de son ex sur son maillot.

Le FC Barcelone, club du défenseur espagnol, a signé un contrat de sponsoring colossal avec Spotify. Dans l'accord, le nom du stade a été renommé en 'Spotify Camp Nou' et les Blaugranas ont arboré, pendant le Clasico contre le Real Madrid, le symbole du chanteur Drake pour célébrer les 50 milliards d'écoutes du rappeur sur la plateforme.



Le logo du chanteur Drake, un hibou, sur le maillot du FC Barcelone pendant le Clasico

Après le Canadien, le prochain artiste à être mis en avant devrait être la chanteuse colombienne, selon nos confrères espagnols.

Le 19 octobre, le nouveau single de Shakira sortira sur la plateforme. Une chanson triste, qui parle d'amour, et très probablement inspirée de sa récente rupture.

Sur ses réseaux, la chanteuse a publié une courte vidéo d'un coeur qui se fait piétiner à plusieurs reprises par le même pied. On peut lire en légende : "Je n’ai jamais rien dit mais ça fait mal. Je savais que ça pouvait arriver". Le message est plus que clair.

Si les médias espagnols ne se trompent pas et que l'accord est bouclé entre le Barça et son sponsor, Gerard Pique se retrouvera à faire de la pub pour la chanson de son ex... qui parle de lui. Drôle de situation.