L'Argentin Marcelo Bielsa devient sélectionneur de... l'Uruguay

L'Argentin Marcelo Bielsa est le nouveau sélectionneur de l'Uruguay qu'il doit mener au moins jusqu'à la Coupe du monde 2026, a annoncé jeudi la Fédération uruguayenne de football (AUF).



Surnommé "El Loco", passé en France par Marseille ou Lille, en Espagne par l'Espanyol et l'Athletic Bilbao, mais aussi par la Lazio en Italie et le plus récemment par Leeds en Angleterre, Bielsa, 67 ans, a déjà dirigé les sélections de l'Argentine (1998-2004) et du Chili (2007-2011).