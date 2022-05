Le Barça retrouve le sourire et la deuxième place de la Liga contre Majorque (vidéos)

Le FC Barcelone a battu Majorque 2-1 dimanche pour le compte de la 34e journée de LaLiga, et remonte à la 2e place avec 66 points au lendemain du sacre du Real Madrid scellée contre l'Espanyol Barcelone (4-0).



Grâce à deux buts de Memphis Depay (25e) et du capitaine Sergio Busquets (54e), et malgré la réduction de l'écart du capitaine majorquin Antonio Raillo (79e), les Blaugranas, qui ont aussi récupéré Ansu Fati, ont fait un grand pas vers la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, neuf points devant le Betis Séville, qui se déplace à Getafe lundi.