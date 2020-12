L'Inter Milan s'est imposé 3-1, hier, face à Bologne. Le club milanais a une nouvelle fois pu compter sur un grand Romelu Lukaku, auteur d'un but et qui poursuit sa série de grandes prestations.

Romelu Lukaku continue de séduire l'Inter Milan. L'attaquant des Diables Rouges est l'un des hommes forts de la formation italienne, en lice pour le titre en championnat italien. Hier encore, Lukaku a inscrit le premier but des siens face à Bologne après à peine 16 minutes de jeu.

Toujours plus décisif, Lukaku s'est attiré les louanges de son entraîneur, Antonio Conte. Ce dernier avait poussé pour le recruter et ne semble pas le regretter. "Lukaku peut devenir encore meilleur. Quand je suis arrivé ici, je l'ai décrit comme un diamant brut. Il est arrivé là où il en est aujourd'hui grâce à ses qualités et à son travail. Et s'il continue, Lukaku est en bonne voie pour devenir le meilleur du monde", a déclaré l'Italien à DAZN.

Il a ensuite pointé ce qui fait la force de notre compatriote. "Il combine qualités physiques avec la formidable capacité de continuer à créer des espaces. Il est déjà unique à cet égard. Il est également humble, travaille dur, il sait ce qu'il doit faire et se met toujours au service de l'équipe. Je suis très satisfait de lui", a détaillé un Antonio Conte absolument ravi des performances de son attaquant.



Le Diable Rouge compte déjà 8 buts en 9 matchs de championnat cette saison. Rien que ça.

