Le FC Barcelone tient son joker médical en recrutant Martin Braithwaite (photo)

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi la signature de Martin Braithwaite en provenance de Leganès. Le club a payé la clause libératoire de l'ailier, soit 18 millions d'euros, obtenant ainsi le joker médical auquel il avait droit après les blessure d'Ousmane Dembélé et Luis Suarez.

Le Danois a signé un contrat jusqu'en juin 2024 et dispose d'une clause libératoire de 300 millions d'euros. Le joueur de 28 ans va ainsi relever le plus grand défi de sa carrière en rejoignant Lionel Messi et les siens.