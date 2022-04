Gros mystère au Portugal: le fils de Didier Drogba disparaît soudainement de son club

Où est donc passé Isaac Drogba ? Le fils de Didier Drogba, âgé de seulement 21 ans, avait signé en septembre en faveur du club de Coimbra, au Portugal. Recruté pour jouer avec les espoirs, l'attaquant, jugé très prometteur, n'avait pas su convaincre ses entraîneurs. Ces derniers lui ont reproché un manque d'investissement et l'avaient même relégué provisoirement dans le noyau B. Mais la situation a changé en janvier dernier.

Le journal portugais ZeroZero a recueilli le témoignage de son entraîneur. Ce dernier révèle ne plus avoir de nouvelles de son joueur depuis le mois de janvier, lorsque Isaac Drogba a demandé à pouvoir se rendre en France pour des examens scolaires. "Nous nous sommes mis d’accord sur une date de retour et il ne s'est pas présenté. On ne sait rien, on ne sait pas s’il reviendra", a affirmé Miguel Carvalho.

Considéré comme un bon joueur en devenir, Isaac Drogba pourrait avoir hypothéqué sa carrière de footballeur.