Le frère de Victor Osimhen allume le Napoli: l'attaquant le recadre sur Instagram (photo)

La situation autour de Victor Osimhen est très particulière. L'attaquant nigérian n'a plus inscrit un seul but depuis trois mois à Naples et commence à inquiéter certains fans. Son propre frère est monté au créneau, en ciblant le club et l'entraîneur.

Andrew Osimhen a cru bien faire. Le frère de Victor Osimhen était sorti cette semaine dans la presse italienne pour défendre Victor, qui cherche le chemin des filets depuis un peu plus de trois mois à Naples.

Andrew avait pris pour cible le club, mais aussi l'entraîneur de son frère pour justifier ses difficultés. "J’ai l’impression que Naples ne joue pas pour son avant-centre. L’équipe ne le met dans ses meilleures dispositions. Tant que ce sera ainsi, lui ne pourra pas marquer les buts que tout le monde attend. Etre hors de l’équipe est dommageable. Mais depuis son retour de blessure, il n’a pas pu s’exprimer au mieux. Naples doit plus jouer en équipe, et, surtout, plus jouer pour lui", avait-il lâché sur Radio Marte.

Victor Osimhen s'est alors retrouvé dans une drôle de position. Sur Instagram, l'attaquant a remis les pendules à l'heure et rappelé que l'opinion de son frère n'avait aucune importance. "Je voudrais préciser que demander à un de mes proches un avis sur le football n’est pas la même chose que me le demander directement. J’adore Naples, le club, mon entraîneur et mon équipe. Voilà mon opinion, je vous demanderai de la respecter. Personne n’est mon porte-parole ou quoi que ce soit".

Ambiance dans la famille Osimhen !