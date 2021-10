Le geste héroïque de deux joueurs de Tottenham pour un supporter victime d'un malaise en tribunes (photos)

Le match de la 8e journée de Premier League entre Newcastle et Tottenham a été interrompu pendant quelques minutes, peu avant la mi-temps, dimanche, en raison d'un malaise sérieux dans les tribunes du stade de St James Park.



Alors que le score était de 2-1 pour les Spurs qui allaient tirer un corner et que l'on était à quelques minutes de la pause, des joueurs de Tottenham (Sergio Reguilon et Eric Dier) se sont précipités vers leur banc pour demander aux médecins de leur équipe d'aller vers la tribune opposée.



Les équipes médicales des deux formations ont alors traversé le terrain alors que les caméras de Sky Sports, qui diffusait le match, n'ont montré que les joueurs, regroupés à la demande de l'arbitre, près des bancs de touche.



Selon les journalistes sur place, les médecins portaient des défibrillateurs.



Après quelques minutes d'interruption, l'arbitre a demandé aux joueurs de rentrer aux vestiaires et la diffusion du match a été interrompue.



Peu après, le match a pu reprendre et Newcastle a publié un message rassurant sur son compte Twitter: "le supporteur qui nécessitait une assistance médicale d'urgence a été stabilisé et est en route vers l'hôpital".



A la reprise du match, Tottenham a rajouté un troisième but par Son Heung-Min (45+4), après des réalisations de Tanguy Ndombele (1-1, 17e) et Harry Kane (1-2, 22e), qui avaient répondu à l'ouverture du score de Callum Wilson (1-0, 2e).



Cet incident donne une tonalité tragique au premier match sous pavillon saoudien des Magpies, actuellement 19e et relégables, après le feu vert donné au rachat du club par un consortium d'investisseurs emmenés par le fonds souverain PIF.



C'est également le 1000e match de Steve Bruce comme entraîneur, alors que son avenir sur le banc de Newcastle semble très compromis.