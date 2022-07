Le mercato EN DIRECT: Alderweireld arrive en Pro League, Pogba officiellement à la Juventus

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Toby Alderweireld va quitter le Qatar pour rejoindre la Pro League. Le Diable Rouge évoluera à l'Antwerp, aux côtés de l'ancien Diable Radja Nainggolan. Lire l'article complet.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

"Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre", affirme le nouveau coach de Manchester United, Erik ten Hag. Les Red Devils sont acutellement en Thaïlande pour une tournée promotionnelle en Asie. Lors d'une conférence de presse, ten HAg a tenu à clarifier la situation de son joueur : "Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. On prévoit la saison avec Ronaldo. C’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir ? Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre. Il fait partie de nos plans et on veut réussir ensemble." Lire l'article complet.

Après six ans passés à Manchester United, Paul Pogba fait son retour à la Juventus Turin, a annoncé lundi l'équipe italienne, théâtre des plus belles années en club du milieu international français (2012-2016).

L'ailier international français Ousmane Dembélé a atterri à l'aéroport El Prat à Barcelone dimanche soir autour de 23h00, et serait proche de prolonger son contrat au FC Barcelone selon les médias catalans.

Raheem Sterling a réussi sa visite médicale à Chelsea. L'internationnal anglais va signer un contrat jusqu'en 2027 avec les Blues.

Après des semaines de négociations, le FC Barcelone semble toucher au but dans le dossier Raphinha. Selon les informations de Sport, les Catalans et Leeds ont trouvé un accord à hauteur de 55 millions d'euros, hors bonus. Le média parle d’un joueur actuellement "euphorique" à l'idée de suivre les traces de son idole Ronaldinho.

Nottingham Forest s'offre l'arrière-droit Neco Williams de Liverpool. L'arrière droit a signé un contrat de quatre saisons, et Liverpool recevra une vingtaine de millions d'euros d'indemnité de transfert.





LES TRANFERTS EN BELGIQUE

Alors que le Standard avait une touche avec Orbelin Pineda, il semblerait que les Lliégeois se soient fait doubler par le club grec de l'AEK. Le dossier n'est pas perdu, mais les négociations vont se durcir.