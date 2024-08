Le mercato EN DIRECT: Chelsea casse une nouvelle fois sa tirelire pour une star portugaise

Joao Felix a quitté l'Atlético de Madrid pour s'engager à titre définitif avec Chelsea. Le Portugais a signé un contrat jusqu'en 2031, a communiqué le club anglais mercredi. Il avait déjà porté le maillot des Blues entre janvier et juin 2023, prêté par l'Atlético. Les Blues ont déboursé autour de 50 millions d'euros pour s'offrir les services du Portugais. La saison dernière, il avait été prêté au FC Barcelone où il a joué 44 rencontres pour 10 buts et 6 assists.

Chelsea is where he belongs.



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. pic.twitter.com/k8jF2PNSgV