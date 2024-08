Foot: Manuel Neuer prend sa retraite internationale à 38 ans

Tobias SCHWARZ

Le gardien de but et ancien capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer, champion du monde en 2014, a annoncé mercredi mettre un terme à sa carrière internationale à 38 ans, après 124 sélections sous le maillot de la Mannschaft.

"Après de longues et intenses discussions avec ma famille et mes amis, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière avec la Nationalmannschaft. Tous ceux qui me connaissent savent que ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre", a expliqué Manuel Neuer, encore sous contrat pour un an avec le Bayern Munich, dans une vidéo sur son compte Instagram et dans un communiqué.