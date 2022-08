Le mercato EN DIRECT: un Diable Rouge arrive en Premier League, Anderlecht refuse 10 millions pour Amuzu

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Amadou Onana se rapproche de plus en plus d'Everton. Le jeune Diable devrait quitter Lille et découvrir la Premier League, selon le journaliste Sacha Tavolieri. L'opération rapportera un bon pactole à Lille qui empochera 36 millions d'euros, quatre autres sous forme de bonus et obtiendra 20% de la future vente, si Everton décide de se séparer du joueur.

Le FC Barcelone a vu la piste menant à Azpilicueta s'éteindre (lire plus bas). Les Catalans pourraient dès lors se toourner vers Thomas Meunier, avance le journal catalan Sport. Nos confrères espagnols parlent du Diable Rouge comme "une des alternatives les plus convainquantes pour les Blaugrana", sans pour autant dire que le club espagnol se soit même renseigné.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le FC Barcelone a trouvé un accord avec le Los Angeles Galaxy concernant le transfert de Riqui Puig. Le milieu de terrain central de 22 ans est un pur produit de la filière de formation du Barça, où il est arrivé en 2013. Cinq ans plus tard, il a fait ses débuts en équipe première. Il était décrit comme l'un des plus grands talents de La Masia, la célèbre académie de formation des Catalans, mais sans avoir réellement percé par la suite. Au total, Puig a joué 57 matches en équipe première, mais bien souvent en tant que remplaçant.

Le FC Barcelone, qui est rentré de sa tournée américaine, a présenté Robert Lewandowski au Camp Nou ce vendredi.

Annoncé un temps du côté du FC Barcelone, Cesar Azpilicueta a finalement prolongé son contrat à Chelsea. Le défenseur des Blues a signé un nouveau contrat de deux ans. Azpilicueta évolue depuis 2012 à Chelsea, qui l'avait recruté de Marseille. A Londres, il a remporté neuf trophées, dont la Ligue des Champions, deux fois la Premier League, l'Europa League, la FA Cup et le Mondial des clubs. L'Espagnol, 32 ans, est le capitaine des Blues depuis 2019.

Autre joueur de Chelsea annoncé à Barcelone, Marcos Alonso devrait, lui, bien rejoindre la Catalogne. Les deux clubs sont proches d'un accord et les conditions du joueur sont déjà bouclées depuis plusieurs mois, avance Fabrizio Romano.

Le jeune attaquant italien Lorenzo Lucca, 21 ans, est prêté pour une saison, avec option d'achat, par Pise à l'Ajax Amsterdam. Le champion des Pays-Bas l'a annoncé jeudi. Lucca, un attaquant de plus de 2 mètres, permet au nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Alfred Schreuder (ex-Club Bruges) de disposer d'un autre profil en attaque, où Brian Brobbey (RB Leipzig) avait déjà été recruté pour pallier le départ de Sébastien Haller au Borussia Dortmund. Lucca devient ainsi le premier joueur italien de l'histoire de l'Ajax.

Le PSG a officialisé la venue de Renato Sanches. Le Portugais arrive en provenance de Lille contre 15 millions d'euros.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Manuel Benson quitte l'Antwerp pour Burnley, où il a signé un contrat de quatre ans, a annoncé jeudi le club de Championship dirigé par Vincent Kompany. "Je suis très excité, c'est une nouvelle aventure pour moi. J'ai entendu plein de bonnes choses au sujet de ce club", a commenté Benson sur le site de son nouveau club.

Francis Amuzu va-t-il quitter Anderlecht ? La réponse, actuellement, serait à la négative. Pourtant, l'OGC Nice voudrait s'offrir le joueur et aurait proposé une offre de 10 millions à la direction mauve. Une offre refusée car les bruxellois ne veulent pas perdre Sergio Gomez et Amuzu lors du même mercato. L'Espagnol n'a pas encore été vendu, mais est en partance également. Un départ des deux joueurs serait un coup très dur pour le flanc gauche de l'équipe. Affaire à suivre.