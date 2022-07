Le mercato EN DIRECT: le Bayern continue son mercato XXL, un Diable Rouge à Milan ?

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Jason Denayer devrait s'engager dans les prochaines heures au Torino. Le Belge, libre de tout contrat, serait le remplaçant de Gleison Bremer, qui s'apprête à rejoindre la Juventus contre une petite fortune.

Une délégation de l'AC Milan est à Bruges ce mercredi. L'idée est de conclure un accord pour la venue de Charles De Ketelaere. Le Club de Bruges en veut toujours 35 millions d'euros, mais les Milanais seraient sur le point de leur proposer 30 millions, avec des bonus pour atteindre les 32 millions d'euros. Leeds reste attentif et reviendra à la charge avec son offre de 37 millions d'euros en cas d'échec dans ces discussions.

L'avenir de Michy Batshuayi commence à se préciser. Thomas Tuchel, le coach des Blues, a confirmé qu'il considérait le Diable Rouge comme une solution cette saison. "Pour le moment on a Timo comme 9 , on a Kai comme 9 , on a Batshuayi comme 9 , on a Broja comme 9 et on à peut être Sterling comme 9. On verra comment les choses vont fonctionner", a-t-il avancé en conférence de presse. Des clubs turcs, dont Basaksehir, seraient intéressés par l'arrivée du Belge, qui entre dans sa dernière année de contrat.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Michy Batshuayi a besoin de jouer régulièrement, ce qui ne devrait pas être le cas chez les Blues. Son départ paraît tout de même difficile à éviter, vu la concurrence et l'approche d'une Coupe du Monde.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

L'ancien attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en 2027 pour un montant de 45 millions d'euros, a annoncé mardi le club catalan. "Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros plus 5 en variables", a écrit le club blaugrana dans un communiqué, sans plus de précision sur la part variable du montant du transfert. "Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros", poursuit le Barça.

Le Bayern Munich s'est posé mardi en acteur phare du mercato estival avec le recrutement du jeune défenseur néerlandais de la Juventus, Matthijs de Ligt, qui s'est engagé jusqu'en 2027 avec le champion d'Allemagne, déjà très actif pour attirer Sadio Mané en juin. Après le recrutement de l'attaquant sénégalais, il s'agit d'un nouveau coup des Bavarois qui espèrent faire oublier le départ de leur prolifique attaquant Robert Lewandowski à Barcelone. D'après le club italien, le transfert s'élève à 67 millions d'euros, payables en quatre ans, auxquels s'ajouteront éventuellement 10 millions d'euros assujetis à des "objectifs de performances spécifiques".

Le PSG a un contretemps dans le dossier Milan Skriniar. L'Inter Milan a en effet changé d'avis et ne veut plus vendre son défenseur, sauf si une offre ferme de 70 millions d'euros est formulée. La faute à la Juventus, qui a volé Bremer au nez et à la barbe du club milanais.

Le Sun évoque un accord trouvé entre Chelsea et Séville pour le départ de Jules Koundé. Le Français pourrait signer contre 65 millions d'euros, alors que le Barça essayait aussi de se l'offrir.

Gleison Bremer est un joueur de la Juventus. Le joueur brésilien va s'engager dans la journée contre 41 millions d'euros, en plus d'une série de bonus. Il est arrivé à Turin hier soir et passe sa visite médicale ce matin. Il signera pour 5 ans.

Pep Guardiola a confirmé en conférence de presse la signature à venir d'Oleksandr Zinchenko à Arsenal. L'Ukrainien doit encore passer une visite médicale avant de signer en faveur des Gunners.

Le Borussia Dortmund se serait vu proposer les services de Luis Suarez. L'Uruguayen, libre de tout contrat, serait pisté comme remplaçant de Sébastien Haller, diagnostiqué d'un cancer des testicules après son arrivée cet été.

Paulo Dybala à la Roma, c'est fait. L'attaquant va s'engager avec la Louve jusqu'en 2025 et reste ainsi en Italie. Le transfert était dans l'air depuis déjà quelques jours.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Un club belge aurait tenté de s'offrir Luis Suarez cet été. Le Club de Bruges est le candidat le plus crédible. (Lire l'article complet)

Le gardien de but international polonais de Monaco, Radoslaw Majecki, 22 ans, a été prêté une saison sans option d'achat au Cercle Bruges, a annoncé mercredi le club de la Principauté. Recruté par Monaco en janvier 2020, pour 7 millions d'euros, Majecki avait alors terminé la saison en prêt au Legia Varsovie, son club formateur qu'il avait emmené au titre de champion de Pologne.