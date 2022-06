Le mercato EN DIRECT: Lukaku "insiste pour quitter Chelsea", Sadio Mané "a un accord verbal avec le Bayern Munich"

Un nouveau mercato estival ouvre ses portes avec son lot de transferts, de rumeurs et de polémiques. Ne manquez rien de tout cela grâce à notre live

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Après une année compliquée à Chelsea, bien qu'il ait terminé meilleur buteur du club, Romelu Lukaku se dirige vers un retour à l'Inter Milan. D'après les informations toujours très fiables du journaliste Fabrizio Romano, "l'Inter fait pression pour signer Romelu Lukaku cet été. L'attaquant belge insiste désormais auprès de Chelsea pour qu'il quitte le club, il ne souhaite que l'Inter".

Le journaliste italien ajoute que l'Inter est prêt à ouvrir des négociations directes avec Chelsea.

Nos confrères du journal l'Equipe avancent que l'Olympique de Marseille s'intéresse à Axel Witsel. Le Diable est libre de tout contrat à partir du 1er juillet et pourrait s'engager libre avec les Phocéens. rejoindre les vice-champions de France permettrait au joueur de 33 ans de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Toujours selon Fabrizio Romano, Sadio Mané est plus proche que jamais de rejoindre le Bayern Munich. L'attaquant Sénégalais a "un accord verbal avec le club" et un contrat de trois ans est déjà prêt. Reste à convaincre Liverpool avec une offre suffisante. Le club anglais est bien au courant de la situation, ajoute Romano. "Mané veut le Bayern et il en est très proche maintenant", conclut-il.

Selon plusieurs médias et journalistes, Paul Pogba est proche d'un retour à la Juventus. Le Français aurait refusé une avance de Manchester City et se prépare à reposer ses valises dans le clubs où il a déjà évolué de 2012 à 2016.

Vinicius Jr, auteur d'une saison de haut vol, devrait prolonger au Real Madrid. Selon le journal AS, le Brésilien va être blindé par le Real. Le contrat du joueur tient déjà jusqu'en 202, mais le club 14 fois champion d'Europe n'a voulu prendre aucun risque et a déjà lancé des négociations pour le prolonger avec une revalorisation salariale à la clé. Selon nos confrères espagnols, le nouveau contrat devrait être signé dans le courant du mois de juillet.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Kylian Hazard ne sera bientôt plus un joueur du Cercle de Bruges. Le frère d'Eden, Thorgan et Ethan, était sous contrat avec le club brugeois jusqu'en 2023, mais le Cercle a annoncé que son contrat serait coupé au 30 juin de cette année.

Début 2022, il a été prêté pour la deuxième partie de saison au RWDM en D1B pour y glaner du temps de jeu et revenir à son meilleur niveau. Après avoir disputé les barrages pour la montée avec le club bruxellois, Kylian Hazard était censé revenir auprès de son club parent, le Cercle, mais cela n'aura finalement pas lieu.