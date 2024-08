Le mercato EN DIRECT: un crack des Diables Rouges cité à Liverpool, trois renforts en vue à Anderlecht

Johan Bakayoko serait sur les tablettes de deux grands clubs. Le Diable Rouge intéresserait Leipzig, en cas de départ de Dani Olmo, mais surtout Liverpool, qui serait prêt à s'activer plus concrètement dans les prochains jours.

I ndice de crédibilité: 3,5/5, probable . Le Diable Rouge a un profil très intéressant, il est encore jeune (21 ans) et le PSV peut en espérer une belle somme, avec un contrat courant jusqu'en 2026. Mais plus le temps passe, moi les chances de boucler ce transfert seront grandes.

Johan #Bakayoko’s still a name watched & discussed internally with attention at #RBLeipzig. Only question remains what type of profile to bring if Dani Olmo’s leaving and it hasn’t yet been definitively settled internally.



PL market ready to work on a deal this month… pic.twitter.com/1TtW6AT50M