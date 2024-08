Création d'une ville à 350m du sol, des stades XXL: le projet titanesque de l'Arabie Saoudite pour le Mondial 2034

On le sait, l'Arabie Saoudite fait de la Coupe du Monde 2034 un objectif stratégique. Le pays multiplie les organisations sportives pour redorer son image à l'international, avec notamment l'arrivée de la F1 et de compétitions de golf. Le pays du Golfe sera même le grand favori pour se faire attribuer cette compétition, les doutes sont même minimes. Et pour cause: il n'y a plus personne en face, l'Australie ayant retiré sa candidature il y a quelques mois.

Une nouvelle ville

15 stades seront ainsi désignés pour accueillir des rencontres. Le pays promet que tous sont séparés par maximum 2h de route. Certaines de ces enceintes doivent encore être construites, mais le plus gros projet reste le Neom Stadium. Pourquoi ? Parce que ce dernier est situé dans une ville qui n'existe pas encore et qui pourrait voir le jour en 2030, dans le cadre d'un projet touristique plus global, qui doit permettre à l'Arabie Saoudite de se positionner comme une destination clé sur l'échiquier mondial.

Neom doit donc être installé à 350 m du sol, sur une sorte de longue ligne droite, rien que ça. La ville fera 26.500 km carrés, avec une surface au sol de 34 km. Elle doit disposer d'infrastructures technologiques spécifiques, notamment de valets robotisés pour les habitants, qui auront aussi accès à des drones volants et à des plages phosphorescentes. Même la lune sera créée artificiellement. Le stade, lui, doit accueillir plus de 46.000 personnes et pourrait sortir de terre en 2032.

On le rappelle, l'Arabie Saoudite va pouvoir compter sur l'aide de Cristiano Ronaldo, qui a accepté de faire la promotion du projet lors de sa signature à Al-Nassr. La candidature saoudienne est aussi ouverte à une organisation du tournoi en hiver, comme au Qatar en 2022. Son organisation fait déjà l'objet de critiques en raison du manque de respect des droits humains.