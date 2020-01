Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Selon le Mirror, Lionel Messi a demandé à son nouvel entraîneur d'enrôler Sergio Aguero dès cet hiver. L'attaquant de Manchester City côtoie Messi en sélection depuis des années et serait perçu comme le remplaçant idéal de Luis Suarez.

Indice de crédibilité: 1/5, très peu probable. Manchester City ne vendra jamais son meilleur attaquant, encore moins cet hiver.

L'Atlético Madrid fait le forcing pour s'attacher les services d'Edinson Cavani dès cet hiver. Le club espagnol aurait proposé 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain, selon le journal L'Equipe. L'attaquant, libre en juin, aurait déjà un accord avec le club espagnol.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Si le PSG veut encore récupérer un peu d'argent, ils devront faire preuve d'ouverture. L'Atlético Madrid pousse depuis plusieurs jours et semble prêt à aligner les millions, sans tomber dans la déraison. Reste à connaître la position parisienne...

Lukas Podolski, qui vient de quitter le club du Vissel Kobe, va s'engager en Turquie. C'est ce qu'a affirme Murat Suglun, l'un des dirigeants d'Antalyaspor. "Nous allons certainement se mettre d’accord et lui faire signer un contrat d’un an et demi", a-t-il précisé. De quoi rapidement retrouver les terrains pour le joueur allemand.

Les transferts en Belgique

Ally Samata se rapproche encore un peu plus d'Aston Villa. L'entraîneur du club a affirmé qu'un accord était "tout proche" d'être conclu. L'attaquant de Genk doit remplacer Wesley, blessé et forfait jusqu'au terme de la saison. "Si nous parvenons à le recruter, je serai très heureux. C'est un bon joueur, mais en plus de cela, c'est une très chouette personne", a expliqué Dean Smith en conférence de presse. Le montent frôlerait les 10 millions d'euros.