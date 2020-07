Le selfie de la discorde: Pep Guardiola et son staff célèbrent leur victoire juridique sur Instagram (photo)

Manchester City sera donc autorisé à disputer la Ligue des Champions lors des deux prochaines saisons. Le club anglais a obtenu gain de cause devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui a aussi réduit son amende de 30 à 10 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour le club, mais cette décision suscite de vives polémiques.

Sur Instagram, un cliché a suscité la polémique avant de disparaître. Ce dernier a été pris par Manuel Estiarte, une ancienne star du water-polo et membre du staff. On y voit Pep Guardiola et son staff célébrés cette victoire juridique devant une télévision, quelques minutes après l'annonce de la décision.

Pour certain, il s'agit là d'un affront de plus.