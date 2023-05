Le Special One en roue libre: quand José Mourinho s'équipe d'un micro pour se protéger du "pire arbitre de sa carrière"

José Mourinho et les arbitres, une belle histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans désormais.

"Ce résultat correspond au pire arbitre que j'ai eu dans ma carrière et j'en ai eu beaucoup de mauvais. Je pense que l'arbitre n'a pas eu beaucoup d'influence sur le résultat, mais c'est dur de jouer avec lui : techniquement horrible, d'un point de vue humain, il n'est pas empathique, il ne noue des relations avec personne, il donne un rouge à un joueur qui glisse parce qu'il est fatigué à la dernière minute", dénonce-t-il.

Selon lui, les clubs plus importants que la Roma ont le privilège de choisir les arbitres qu'ils veulent. "C'est un peu une limite pour cette équipe : on n'a pas la force qu'ont les autres clubs pour dire 'on ne veut pas de cet arbitre'. J'ai arrêté d'entraîner à vingt ou trente minutes de la fin parce que je savais qu’il m'aurait expulsé sinon", assène-t-il. "Je ne suis pas stupide, je m'en suis équipé du vestiaire jusqu'au coup de sifflet final. Je me suis protégé"

Du José Mourinho dans le texte, et ce n'est pas au goût de tout le monde. En effet, selon SkySport Italia, le parquet fédéral a décidé de poursuivre l'entraîneur de l'AS Rome pour ces propos préjudiciables à l'encontre de Daniele Chiffi.