Une jeune fan de 18 ans perd la vie: Jack Grealish réagit avec un geste symbolique

Le 5 février dernier, la jeune Mia Craen, 18 ans, perdait la vie dans un accident de voiture. Un choc pour la famille, qui avait lancé une campagne de financement participatif pour financer les funérailles. Sur les réseaux sociaux, Jack Grealish a eu vent du décès de la jeune fille, qui était une grande fan du joueur, qui évolue à Aston Villa, en Premier League.

Ému, Grealish a d'abord répondu. "RIP, Mia. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis", a écrit le joueur. Mais il a fait plus que cela, en boostant largement le crouwdfunding. En effet, le milieu de terrain de 25 ans a offert 2280 euros à la famille pour les funérailles. Les followers ont fait le reste, rassemblant finalement plus de 20.000 euros au total.

