Les défenseurs l'ont laissé marquer: un match suspecté d'être truqué en Colombie (vidéo)

Un match attire tous les regards en Colombie. Celui entre Llaneros et l'Union Magdalena qui avait lieu samedi. Une triche est suspectée, les images sont assez équivoques.

Le scénario du match décisif pour l'accession en D1 colombienne (Dimayor) entre Llaneros et l'Union Magdalena, samedi, met le football local dans l'embarras et la colère. Llaneros, qui n'était plus dans le coup pour la montée, menait 1-0 jusqu'à la 95e minute... et deux buts coup sur coup des visiteurs, le dernier avec une passivité suspecte des défenseurs... Avec ce résultat, l'Union Magdalena est promue au détriment de Fortaleza.

Aussitôt, l'association des joueurs professionnels a "demandé à la commission disciplinaire du Dimayor de mener une enquête rigoureuse dans les plus brefs délais". Aucun des clubs ne s'est exprimé, seuls les vainqueurs ont tweeté que ce résultat démontrait que "tout [était] possible".

Dans la vidéo qu'il publie, le journaliste Ronald Pena préfère prendre la situation avec un brin d'humour "Le niveau des matchs truqués en Colombie est triste, mais c'est hilarant de tristesse", écrit-il en ajoutant que la fédération n'est "pas sérieuse".