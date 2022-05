Les supporters vont être en colère: Paul Pogba pourrait signer chez le rival de Manchester United

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba réfléchit actuellement à la direction que doit prendre sa carrière. Le milieu de terrain français n'a pas d'offre de son club et sait qu'il devra changer d'air cet été. Mais si la Juventus et le PSG étaient cités jusqu'ici, la presse anglaise nous annonce qu'un autre club vient de se manifester.

Ce dernier n'est autre que le plus grand rival de United: Manchester City. Le Guardian et le Daily Mail avancent une proposition faite par les dirigeants du club, avec un contrat de 4 ans plus une année en option. Le Français serait tenté afin de pouvoir évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, toujours très populaire dans le monde du football.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Manchester City a beaucoup de grands joueurs au milieu de terrain, mais à 100%, Pogba a sa place dans ce club. Ce serait une vraie opportunité, surtout gratuitement. Mais le Français va-t-il vraiment prendre le risque de déchaîner ses supporters ?