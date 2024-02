Ligue 1: Benrahma, impatient de débuter avec Lyon

Dernière recrue du mercato de Lyon, l'attaquant algérien Saïd Benrahma, qui devrait débuter dimanche à Montpellier (17h05) lors de la 21e journée de la Ligue 1, est impatient de renforcer une attaque lyonnaise en renaissance en apportant sa technique, sa fraîcheur et son envie de réussir.

Le sentiment de désolation qui s'est alors emparé du joueur, de sa famille et des dirigeants lyonnais a précédé un réel soulagement quelques heures plus tard après le recours de l'OL - mais aussi celui du Betis Séville pour le défenseur du club londonien Pablo Fornals, dans le même cas - auprès de la Fifa.

- Enthousiasme et bon choix -

A 28 ans, Benrahma, international algérien (25 sélections, 1 but) a partagé son enthousiasme en conférence de presse vendredi et affiché son impatience à débuter sous ses nouvelles couleurs.

"Lyon est un grand club. Quand on t'appelle, tu ne peux pas refuser. C'est le projet qu'il me fallait. C'est un choix du cœur, là où je pense m'épanouir et prendre du plaisir", assure-t-il espérant "avoir fait le bon choix".