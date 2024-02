Ligue 1: Brest fait du surplace, Rennes ne s'arrête plus

Les Brestois avaient une belle occasion de devancer Nice (2e) et de lui mettre une belle pression avant le derby de la Côte d'Azur face à Monaco à 20h45 à l'Allianz Riviera. Mais ils se sont cassés les dents contre les Clermontois, bons derniers mais tout heureux de grappiller un point face à l'une des meilleures formations de l'élite.

Sensation de la première moitié de saison, Brest commence à marquer le pas avec ce 3e nul consécutif en championnat, qui intervient juste après l'élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Paris, mercredi.

Un échelon en dessous du podium, les Rennais de Julien Stéphan semblent avoir trouvé le bon rythme depuis le début de l'année et redeviennent des candidats sérieux à l'Europe.

Qualifiés mardi pour les quarts de finale de la Coupe de France, ils ont continué sur leur lancée en L1 grâce à un but de Benjamin Bourigeaud et pointent désormais en 7e position. De quoi préparer dans la plus grande sérénité le déplacement sur la pelouse de l'AC Milan, jeudi en barrages aller de Ligue Europa.