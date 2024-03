Ligue 1: Brest repasse la deuxième et torpille Lorient

Avec 50 points, les Finistériens repassent devant Monaco (3e, 49 pts), qui avait écrasé Metz (5-2) samedi et prend quatre longueurs d'avance sur Lille, 4e.

Un but en toute fin de match du jeune père Romain Del Castillo a permis à Brest de reprendre la deuxième place en gagnant, contre le cours du jeu, à Lorient (0-1), dimanche, pour la 27e journée de Ligue 1.

Pour les Brestois, non seulement le rêve européen se poursuit plus que jamais, mais la délivrance est venue de leur feu-follet de l'aile droite, Del Castillo, dont c'était l'anniversaire il y a deux jours et qui est devenu pour la première fois père il y a quelques heures.

Privé de son maître à jouer, Pierre Lees-Melou, suspendu et remplacé numériquement par Jonas Martin, au profil plus défensif, le Stade Brestois a semblé un peu grippé dans son animation offensive.

"On sent qu'on n'est pas dans un grand jour", a même concédé, au micro de Prime Video, au milieu de la seconde période, Bruno Grougi, l'adjoint d'Eric Roy, qui aurait signé pour un nul à ce moment-là.