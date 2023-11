Ligue 1 : face à Metz, Lyon échoue encore

Une semaine après l'attaque de son bus à Marseille et les graves blessures au visage de son entraîneur Fabio Grosso, Lyon n'a toujours pas trouvé le déclic et a de nouveau concédé un résultat nul (1-1), dimanche au Groupama stadium, face à Metz lors de la 11e journée de Ligue 1.

Seizièmes au coup d'envoi, les Messins conservent leur avance de six points sur les Lyonnais, toujours derniers malgré le but égalisateur de Skelly Alvero en fin de rencontre (84e), avec un match en retard à jouer contre l'OM le 6 décembre. Et ils restent à la recherche de leur première victoire de la saison alors que la menace de la relégation en Ligue 2 se fait de plus en plus grande semaine après semaine.