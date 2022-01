Ligue 1: Nice enchaîne contre Nantes (2-1) et conforte sa place de dauphin

Les Niçois peuvent fêter leur succès contre Nantes, grâce à un but tardif de Khephren Thuram (à droite) à l'Allianz Riviera, le 14 janvier 2022 Valery HACHE

L'OGC Nice a consolidé sa place de dauphin du Paris SG en remportant sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1 face à Nantes (2-1) à l'Allianz Riviera, vendredi en ouverture de la 21e journée.

Le Gym a ouvert le score sur penalty par son attaquant danois Kasper Dolberg (20e) avant que Nantes n'égalise sur un coup franc direct d'Andrei Girotto (44e). Un but de Kephren Thuram (55e) après un rush solitaire et un relais avec Amine Gouri a permis aux Niçois de s'imposer finalement, et d'infliger à Nantes sa première défaite en cinq matches.