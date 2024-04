Ligue 1/PSG: les sept matches clés du 12e titre

La saison de Ligue 1 du PSG, qui a remporté dimanche son 12e titre de champion de France, a été marquée par plusieurs temps forts, entre une entame poussive face à Lorient sans la superstar Kylian Mbappé et un clasico remporté à Marseille à dix contre dix, seul Nice ayant réussi à dominer les Parisiens au Parc des Princes.

Premier match de la saison et de Ligue 1 pour Luis Enrique qui imprime déjà sa patte sur l'équipe avec une possession de balle sans partage, mais stérile à ce stade.

Kylian Mbappé ne participe pas à la rencontre, placé dans le loft parisien et puni par ses dirigeants pour avoir décidé de rester au club sans prolonger son contrat au-delà de juin 2024.

La semaine suivante, l'attaquant est réintégré et marque dès son entrée en jeu contre Toulouse. Mais le PSG est encore en rodage et concède un second match nul (1-1).