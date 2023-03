Ligue1: Monaco retrouve la victoire, sans briller

Une victoire, enfin ! Après quatre matches sans succès, toutes compétitions confondues, Monaco s'est enfin imposé dimanche en allant battre Ajaccio 2-0, sans particulièrement briller.

Alors qu'ils n'avaient pris qu'un seul point lors des trois dernières journées de Ligue 1, les hommes de Philippe Clement se sont donc remis dans le sens de la marche et restent dans la course au podium. En attendant le match Reims-OM dimanche soir, l'ASM est en effet 4e, à deux longueurs de Marseille et à trois de Lens.