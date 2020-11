Maradona est mort à 60 ans. L'annonce a résonné comme un coup de tonnerre en Italie où il a joué longtemps pour le club de Naples, ville pauvre du sud de l'Italie où il était un véritable Dieu vivant. "Le football pleure le plus grand de tous" titre La Gazzetta dello Sport, le journal sportif italien le plus lu. "Il était déjà un mythe, maintenant il est éternel" titre l'éditorial du journal italien qui commence en écrivant que le joueur, qu'il qualifie d'âme de Buenos Aires (la capitale de l'Argentine) et coeur de Naples, avait ressuscité à plusieurs reprises mais que cette fois-ci, il n'aura pas réussi une nouvelle fois. Maradona était selon l'éditorialiste un des rares mythes vivants, dont la vie, aux multiples rebondissements faites de joies et triomphes extrêmes et de grandes peines et descentes aux enfers, a fait l'objet de livres, séries télé et films.

"ETERNEL. Adieu génie", titre pour sa part le journal Tuttosport sur son site internet qui "parle d'une annonce choc que personne n'aurait jamais voulu lire a immédiatement fait le tour du monde."

Le troisième journal sportif italien, la Corriere dello Sport rappelle qu'il était un mythe à Naples où il avait joué deux ans, lui apportant deux titres de champion d'Italie en 1987 et 1990. "Pour toujours, salut à toi" a tweeté le club de football napolitain.