Le footballeur Marcus Rashford a reçu une distinction honorifique des mains du prince William lors d'une cérémonie organisée au château de Windsor aujourd'hui.

Le joueur de 24 ans a été fait 'MBE' (en français : Membre de l'Ordre de l'Empire britannique) pour avoir mené la lutte contre la pauvreté des enfants. La star de Manchester United est apparue de bonne humeur alors qu'il se voyait remettre le prix sous le regard fier de sa mère Melanie Maynard.

"Il semble qu'il se passe beaucoup de choses, mais pour moi, pour le dire de la manière la plus simple, j'essaie de donner aux enfants les choses que je n'avais pas quand j'étais enfant. Si je l'avais fait, j'aurais été beaucoup mieux et j'aurais eu beaucoup plus d'options dans ma vie", a déclaré l'attaquant qui a dit qu'il donnerait sa médaille à sa ère qui l'a élevé lui et ses quatre frères et soeurs.

"Si nous pouvons tous nous réunir pour apporter ces petits changements – ce sont de petits changements mais ils deviennent de grands changements une fois que vous en voyez les récompenses – je vois une génération qui vient après moi comme une génération très spéciale", a encore ajouté Rashford.

"Le combat pour protéger nos enfants les plus vulnérables est loin d'être terminé. Soyons solidaires pour dire qu'aucun enfant au Royaume-Uni ne devrait se coucher le ventre vide. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, peu importe votre sentiment ou votre opinion, ne pas avoir accès à la nourriture n'est jamais la faute de l'enfant", a-t-il conclu. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.