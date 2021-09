Il l'a annoncé via son compte Instagram, Mario Mandzukic raccroche les crampons.

Après une carrière longue de 17 ans et être passé par les clubs les plus prestigieux, Mario Mandzukic a annoncé la fin de sa carrière sportive ce vendredi.

Dans un long texte il raconte comme il a commencé le football sans imaginer qu'il arriverait au niveau qu'il a atteint. "Vous réussirez parce que vous donnerez le meilleur de vous-même et à la fin de votre carrière vous serez le plus fier. (...) Vous reconnaitrez le bon moment pour mettre fin à votre carrière. Mettez ces chaussures de football dans une vitrine et vous serez heureux de ne rien regretter."

Le Croate peut être fier de sa carrière bien fournie en trophée avec notamment 4 titres de champion d'Italie et 3 coupe d'Italie avec la Juventus, 1 Ligue des Champions et 2 Bundesliga avec le Bayern Munich.