Mbappé ne s'opposerait pas à son départ: Neymar balaye les rumeurs d'un transfert cet été

L'attaquant superstar du Paris SG Neymar pense qu'il va "rester" au Paris SG, a-t-il déclaré dans une interview au média en ligne Oh My Goal diffusée mercredi sur fond de spéculations de la presse française autour de l'avenir du Brésilien, au rendement inconstant.

"Pour l'heure, rien ne m'est revenu aux oreilles, mais de mon côté, la vérité c'est que je reste", a déclaré le joueur depuis Doha (Qatar), où un de ses sponsors organisait un tournoi de foot à cinq qui porte son nom. "C'est vrai de vrai", a-t-il insisté.



Le PSG, en pleine restructuration, s'interrogerait sur la place à donner à "Ney", qui a signé l'an dernier une prolongation de contrat jusqu'en 2025. L'engagement jusqu'en 2025 de Kylian Mbappé, qui devient le centre du projet sportif, a rebattu les cartes dans le club de la capitale, prêt cet été à repartir sur un nouveau cycle, en changeant de directeur sportif avec le départ acté du Brésilien Leonardo, et, peut-être, d'entraîneur, alors que l'Argentin Mauricio Pochettino est donné partant.



Le quotidien sportif L'Equipe assure dans son édition de mercredi que le PSG "ne serait pas opposé à un départ de Neymar". Il faudra voir quelle sera la place dévolue au Brésilien la saison prochaine par la nouvelle direction sportive, qui pourrait être conduite par le Portugais Luis Campos, pressenti pour prendre la suite de Leonardo selon plusieurs médias.



Le joueur le plus cher de l'histoire, acheté 222 millions d'euros au FC Barcelone en 2017, a eu du mal à assumer son statut, en raison de blessures récurrentes qui posent question sur la suite de carrière du trentenaire. Neymar a inscrit son 100e but pour le PSG samedi contre Metz (5-0), lors du dernier match de la saison. "Le rêve continue et la saison prochaine, nous reviendrons frais avec la force de nous battre à nouveau (pour nos objectifs)", a-t-il écrit dimanche sur son compte Instagram.