Mbappé, Neymar, Di Maria: Ronaldinho flingue la direction du PSG sur son mercato

Ronaldinho n'a pas sa langue en poche. Le Brésilien, qui a joué au PSG entre 2001 et 2003, a livré son verdict sur la saison du PSG, qui n'a pu faire mieux qu'un huitième de finale de Ligue des Champions.

Pour l'ancienne gloire du football mondial, la direction parisienne ferait une grave erreur en envisageant de vendre certaines de ses stars, eux qui pensent à céder Neymar et s'apprêtent à perdre Mbappé. "Je ne comprends pas parce qu'il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer ? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde ?", a-t-il lancé en rigolant aux journalistes de RMC Sport. Selon lui, les Parisiens ont tendance à omettre que même les meilleurs éléments ont besoin de temps. "Il faut attendre, qu'ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement. Cette adaptation, c'est normal, pour bien faire les choses. Neymar ? Quand il est à 100%, c'est un joueur vraiment spécial pour cette équipe. Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ?", s'est-il interrogé.