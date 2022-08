Kylian Mbappé s'arrête en pleine action et se met à bouder parce qu'on ne lui fait pas la passe (vidéo)

Kylian Mbappé lançait hier soir sa saison 2022-23 face à Montpellier. Suspendu pour le Trophée des Champions et blessé pour la première journée de Ligue 1, le natif de Bondy était attendu par tous les supporters du PSG. Mais ces derniers ont été déçus.

Le champion du monde a montré de gros signes de frustration durant la rencontre, à l'image de cette action dans la vidéo ci-dessus où il s'arrête net pour se mettre à râler, un comportement qu'il n'avait pas avant.

Durant la rencontre, il va même se "disputer" avec Neymar. Les Parisiens héritent d'un premier penalty à la 23e minute, que Mbappé va tirer (et rater). Quelques minutes plus tard, l'arbitre siffle à nouveau penalty en faveur des hommes de Christophe Galtier. Cette fois, Neymar veut prendre le cuir. Après une discussion avec Mbappé qui voulait essayer de rattraper son erreur, c'est bien le Brésilien qui s'élance et qui marque.

Après la rencontre, Neymar a même été "aimer" des messages sur Twitter qui critiquent la prestation du Français.

Un premier match compliqué pour Mbappé malgré la victoire 5-2 de son équipe. "Kylian a du retard dans la préparation collective, a expliqué Galtier. Il était à court physiquement et quand on est à court physiquement, on s'agace plus vite", a expliqué son entraîneur Christophe Galtier pour protéger son joueur. "Kylian n'avait pas joué depuis trois semaines et la tournée au Japon, a-t-il ajouté. Automatiquement, il n'était pas au point sur le plan physique par rapport à ses partenaires. C'est un joueur de très haut niveau, avec de la personnalité et du caractère. Chacun a sa manière de s'exprimer. Il a fallu qu'il retrouve ses automatismes, de la justesse technique. Cela s'est amélioré au fil du match."