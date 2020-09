Mercato: Kai Havertz quitte la sélection allemande pour finaliser son transfert à Chelsea

Kai Havertz a quitté la sélection allemande pour poursuivre les négociations de son transfert vers Chelsea, a confirmé vendredi le Bayer Leverkusen, le club de Kai Havertz.

"J'en ai discuté avec Oliver Bierhoff et Joachim Löw ces derniers jours", a expliqué Rudi Völler, le directeur sportif de Leverkusen. "Nous sommes reconnaissants envers l'entraîneur national que Kai est maintenant capable de régler les choses avec notre soutien sur place à Londres."

Havertz, 21 ans, a fait ses débuts professionnels en 2016 à Leverkusen à 17 ans et 126 jours, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club à jouer un match de Bundesliga. En quatre saisons avec le Bayer, il a inscrit 46 buts en 150 matches et devrait donc rejoindre Chelsea cet été.

Jeudi soir, il est resté sur le banc lors du partage 1-1 entre l'Allemagne et l'Espagne en Ligue des Nations.