Mercato: le Barça s'offre une jeune pépite de l'Ajax Amsterdam

Le FC Barcelone et l'Ajax ont trouvé un accord concernant le transfert du latéral américain de 19 ans Sergiño Dest. Le montant de l'opération s'élève à 21 millions d'euros et 5 millions en variables, a annoncé le club catalan jeudi.

Le jeune arrière droit international américain Sergino Dest (19 ans, 3 sélections) a été transféré de l'Ajax Amsterdam au FC Barcelone pour cinq saisons, a annoncé le club catalan jeudi.

Le montant de l'opération s'élève à 21 millions d'euros plus 5 millions de bonus, a ajouté le club catalan dans un communiqué. La clause libératoire a été fixée à 400 M EUR.

Depuis le transfert de son arrière droit titulaire Nelson Semedo (26 ans) à Wolverhamton mercredi (pour trois ans et 30 M EUR + 10 de bonus possibles), le Barça était à la recherche d'un latéral de qualité pour pallier ce départ et a jeté son dévolu sur le très prometteur Dest.

Le Barça sort financièrement gagnant de cet échange, puisqu'il a dépensé pour attirer Dest environ 10 M EUR (et potentiellement jusqu'à 15 M EUR) de moins que ce que lui a rapporté le départ de Semedo.

Né et formé à Almere, à l'est d'Amsterdam, Dest a rejoint l'Ajax à 11 ans en 2012, puis a gravi tous les paliers avant de faire ses débuts en équipe première la saison dernière.

En 2019-2020, il a compilé deux buts et six passes décisives en 35 matches (dont 27 comme titulaire) toutes compétitions confondues avec l'Ajax, avec qui il a remporté le championnat et la Supercoupe des Pays-Bas.

Possédant la double nationalité néerlandaise et américaine, Dest compte trois sélections avec les Etats-Unis. Au Barça, il retrouvera notamment son ex-coéquipier de l'Ajax, le milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong (23 ans).

Il s'agit d'un choix du nouvel entraîneur néerlandais du Barça (et ex-sélectionneur des Pays-Bas) Ronald Koeman, nommé mi-août à la place de Quique Setién et qui a dirigé son premier match officiel à la tête de la formation catalane dimanche contre Villarreal (4-0) au Camp Nou.

Après les départs d'Arthur, d'Ivan Rakitic, de Semedo, d'Arturo Vidal et de Luis Suarez, et les arrivées de Miralem Pjanic et le retour de prêt de Philippe Coutinho, le Barça continue de bouleverser son effectif.

Après avoir trouvé son latéral droit, Koeman est désormais à la recherche de renforts au poste d'avant-centre selon la presse sportive catalane, et serait intéressé par les profils de Lautaro Martinez (Inter Milan) et de l'international néerlandais de Lyon Memphis Depay.