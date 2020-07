Mercato: le Real Madrid fait une annonce forte sur Kylian Mbappé

Le président du Real Madrid Florentino Perez a surpris vendredi dans un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero.

Le big boss du club madrilène, qui vient de remporter son 34e titre de champion d'Espagne, a confirmé qu'il ne ferait pas "de gros transferts" cet été, notamment à cause de la crise économique qui touche les plus gros clubs européens. "La situation est très mauvaise et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de grosses signatures. C'est difficile de demander aux joueurs de baisser leurs salaires et de faire un transfert de ce type. Cela peut attendre. Le Real Madrid recrutera à nouveau les meilleurs joueurs lorsque la situation aura changé", a-t-il déclaré.

De suite, on pense à la piste qui mène au Français Kylian Mbappé Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, sa valeur est estimée à environ 300 millions d'euros, selon l'observatoire du football CIES.