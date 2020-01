Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

Maintenant que son contrat de deux ans et demi avec le club japonais Vissel Kobe est terminé, Lukas Podolski envisagerait un retour dans son club d'origine, le FC Cologne. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la chaîne de télévision RTL-ntv. Cependant, il n'est pas encore clair si l'Allemand de 34 ans envisage un retour en tant que joueur ou dans une autre fonction. "Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des discussions avec les dirigeants. C'est encore à voir, mais j'ai toujours dit que j'aimerais aider ce club", a-t-il avancé.

L'attaquant espagnol du Benfica Lisbonne Raul de Tomas a été transféré à l'Espanyol de Barcelone, six mois seulement après son arrivée au Portugal, pour 20 millions d'euros, ont annoncé les deux clubs jeudi. "Le RCD Espanyol de Barcelone vient de conclure la signature de l'attaquant Raul de Tomas, en provenance de Benfica, qui s'est engagé jusqu'au 30 juin 2026", a précisé le club barcelonais dans un communiqué. Selon la presse spécialisée espagnole, De Tomas devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire de l'Espanyol Barcelone, devant l'Argentin Matias Vargas (10,5 millions d'euros), arrivé en juillet. Son transfert à l'Espanyol prévoit le versement de bonus liés à sa performance, pouvant atteindre les 2 millions d'euros, a précisé Benfica, qui touchera encore 20% d'une éventuelle plus-value réalisée par le club catalan lors d'une future vente.



Tottenham serait rentré dans la course pour attirer Krzysztof Piatek, d'après le Guardian. Le buteur polonais de l'AC Milan intéresse également Aston Villa.



Renaud Emond a paraphé un contrat de deux ans et demi en faveur du FC Nantes, a annoncé le club de Ligue 1 jeudi. L'attaquant belge de 28 ans quitte donc le Standard pour la Ligue 1, sa première expérience à l'étranger. Emond, meilleur buteur du Standard en championnat cette saison avec sept buts inscrits, était arrivé à Sclessin en 2015, après avoir joué à Virton, son club formateur, et à Waasland-Beveren de 2013 à 2015. L'attaquant portera le numéro 28 chez les Canaris. Le montant du transfert serait compris entre 2 et 4 millions d'euros.



Les transferts en Belgique

D'après les informations d'Eurosport, Newcastle aurait formulé une offre pour Emmanuel Dennis. Le club anglais aurait proposé 18 millions d'euros pour le joueur du Club de Bruges.



© belgaimage

L'international zimbabwéen d'Anderlecht Knowledge Musona passe un test à Eupen, a annoncé le club germanophone jeudi. Le milieu offensif de 29 ans a rejoint mercredi soir les Pandas en stage à l'Aspire Academy au Qatar. Passé d'Ostende à Anderlecht en 2018, Knowledge Musona, 29 ans, ne s'est jamais imposé au Parc Astrid. Il avait été prêté à Lokeren la saison dernière. Musona, qui compte 27 sélections internationales (19 buts), avait connu plus de succès à Ostende, avec 41 buts et 18 assists en 112 matches.

Courtrai a officialisé mercredi l'arrivée de l'attaquant nigérian Terem Moffi en provenance du FK Riteriai, club de D1 lituanienne. Le bail porte sur une durée de trois saisons et demi, soit jusqu'en juin 2023. Moffi, 20 ans, a évolué tout à tour au Kauno Zalgiris et depuis mars, à Riteriai, pour lequel il a marqué 14 buts en 24 rencontres. La saison précédente, il avait inscrit 20 buts en 28 apparitions. Premier transfert courtraisien de ce mercato d'hiver, il portera le numéro 20 et participera aux entraînements dès ce jeudi.

Le club qatarien d'Al-Rayyan Sports Club a annoncé mercredi via son compte Twitter avoir trouvé un accord avec Yohan Boli. L'attaquant de Saint-Trond est attendu dans deux jours à l'hôpital Aspetar de Doha, la capitale du Qatar, pour y subir les tests médicaux d'usage. Annoncé depuis un certain temps à Anderlecht, Boli, 26 ans, a préféré rejoindre Al-Rayyan actuellement deuxième du championnat qatarien. Boli est arrivé au Stayen en 2015 en transfert libre en provenance de Verviers. Cette saison, l'Ivoirien a marqué dix buts en 17 apparitions. Son bilan général est de 39 buts en 112 rencontres. Meilleur buteurs des Canaris ces dernières années, Boli était en fin de contrat en juin et Saint-Trond devait le laisser partir s'il voulait empocher une indemnité de transfert.



Le Cercle Bruges a annoncé mercredi avoir loué les services d'Isaac Christie-Davies, le milieu gallois de Liverpool, jusqu'à la fin de la saison (lire l'article complet).

Emilio Ferrera est le nouvel entraîneur du RFC Seraing, a annoncé jeudi le club liégeois de D1 amateurs. Il aura Marc Grosjean comme adjoint. Emilio Ferrera, 52 ans, était sans club depuis son départ de Dudelange en septembre. Le Bruxellois était resté trois mois en poste sur le banc du club champion du Luxembourg. Avant cela, Ferrera était passé par de nombreux clubs belges, dont le RWDM, La Louvière, le Club de Bruges, Lokeren, Genk ou OHL. Il a aussi été en charge des U12 d'Anderlecht et adjoint de Michel Preud'homme au Standard.