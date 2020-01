Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

Selon les informations de Sky, le directeur sportif de l'Inter Milan Piero Ausilio s'est envolé pour Londres. Deux joueurs sont sur les tablettes du club où évolue Romelu Lukaku: Olivier Giroud et Christian Eriksen. L'attaquant français de Chelsea devrait rejoindre les Nerazzurri dans les prochains jours contre un chèque de 5 millions d'euros tandis que cela coince un peu plus pour le milieu de terrain danois de Tottenham. Les négociations avec les Spurs commenceraient autour des 20 M€.

Naples, futur adversaire du FC Barcelone en Ligue des champions, a recruté l'international slovaque Stanislav Lobotka en provenance du Celta Vigo, ont annoncé mercredi les deux clubs. Le montant du transfert n'est pas précisé, mais selon la presse espagnole, il atteindrait 25 millions d'euros primes comprises. Arrivé à Vigo en 2017 en provenance du club danois de Nordsjaelland, Lobotka, 25 ans, compte 18 sélections avec la Slovaquie.



L'attaquant italien de l'AC Milan Fabio Borini s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec le Hellas Vérone, ont annoncé les deux clubs mardi. Borini, qui est âgé de 28 ans, est arrivé en 2017 à Milan, où il ne s'est jamais totalement imposé. Cette saison, il n'a participé qu'à deux matches. En quête de temps de jeu, il a signé un contrat avec le Hellas jusqu'en juin 2020, a précisé le club de Vérone. Formé à Bologne, il avait été recruté très jeune par Chelsea et a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre, notamment à Chelsea, Liverpool et Sunderland.

Watford, le club de Premier League, s'est renforcé avec Ignacio Pussetto. L'Argentin de 24 ans arrive d'Udinese qui appartient comme Watford à la famille Pozzo. Il a signé un contrat de 4 ans et demi.

Le défenseur central de Dijon Wesley Lautoa a prolongé d'un an son contrat avec le club, a annoncé mardi soir le DFCO, 16e de la Ligue 1. Lautoa (32 ans) est arrivé à Dijon en provenance de Lorient en 2017 et son contrat arrivait à terme en juin 2020. Il est désormais lié au club bourguignon jusqu'en 2021. Cette saison, il a disputé 16 matches en Ligue 1. Avant de jouer pour l'équipe dijonnaise, Wesley Lautoa a évolué en professionnel à Lorient (2012-2017) et Sedan (L2, 2010-2012).

Les transferts en Belgique

Le Standard serait sur le point de s'offrir le premier transfert de son mercato hivernal en la personne d'Eden Shamir, rapportent plusieurs médias belges. Le milieu de terrain israélien de 24 ans évolue à l'Hapoel Beer Sheva depuis cet été.



Selon la DH, le Club de Bruges garderait un oeil attentif sur la situation de Razvan Marin (ex-Standard) du côté de l'Ajax Amsterdam où le milieu de terrain roumain de 23 ans n'a disputé que 15 matches (pour 709 minutes de jeu) cette saison.



Dieumerci Ndongala va terminer la saison à Kasimpasa, où le Racing Genk l'a envoyé en prêt. Le club turc, qui ne compte qu'un point d'avance sur le 16e, premier relégué en D2, l'a annoncé mardi soir sur son site officiel.

L'attaquant ivoirien Anderson Niangbo s'est engagé jusqu'en 2024 à La Gantoise, ont annoncé les Buffalos mercredi. Il appartenait au RB Salzbourg, le club champion d'Autriche, qui l'avait prêté au Wolfsberger AC, un autre club autrichien pour le compte duquel il a inscrit 9 buts et donné 7 assists en 26 matches.



Le Cercle Bruges a recruté Marton Eppel. L'attaquant hongrois de 28 ans arrive gratuitement du Kairat Almaty et s'est engagé jusqu'au terme de la saison. C'est ce que la lanterne rouge de Jupiler Pro League a annoncé mardi soir. En outre, le Conseil d'admnistration du Cercle a pris acte mardi de la fin du mandat du président Frans Schotte, 72 ans. A sa place, Vincent Goemaere (47 ans) a été élu nouveau président à l'unanimité. Goemaere est le fondateur et le directeur général de la société brugeoise Stardekk, spécialisée dans les systèmes de réservation en ligne pour les hôtels et les restaurants. Le conseil d'administration a également annoncé que Viacheslav Ivanov, directeur général adjoint de l'AS Monaco, le propriétaire du Cercle, a été nommé admnistrateur du club.

Oud-Heverlee Louvain a prolongé le contrat de Thomas Henry, l'actuel meilleur buteur de Proximus League jusque juin 2023. L'attaquant français de 25 ans a déjà inscrit 11 buts pour OHL cette saison. Un total qui a aidé le club à remporter la première tranche en D1B.