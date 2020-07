Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Santi Cazorla (35 ans) va quitter Villarreal, a annoncé le milieu de terrain espagnol ce samedi dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la veille de son dernier match avec le "Sous-marin jaune" contre Eibar, pour la 38e et dernière journée de Liga dimanche (21h). D'après la presse espagnole, il devrait rejoindre le club qatari d'Al Saad, entraîné par son ancien coéquipier en équipe nationale, l'ex-légende blaugrana Xavi.

L'entraîneur portugais Jorge Jesus, qui a mené Flamengo au sacre en Copa Libertadores en 2019, a démissionné pour retourner au Benfica Lisbonne, ont annoncé vendredi les deux clubs. Jesus renoue avec le Benfica, qu'il avait déjà entraîné entre 2009 et 2015, avant de rejoindre son rival, le Sporting, puis de s'engager au sein du "Mengao" en 2019. En un an, le Flamengo a remporté sous sa houlette cinq trophées: la Copa Libertadores, le championnat et la Supercoupe du Brésil, la Supercoupe sud-américaine et le Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

L'Olympique lyonnais a annoncé vendredi avoir transféré le défenseur central Oumar Solet au club autrichien du RB Salzbourg pour 4,5 millions d'euros. A cette somme, 4 M€ de bonus pourront s'ajouter ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value sur un futur transfert. Originaire d'Ile de France, Solet, âgé de 20 ans, était arrivé en janvier 2018 à l'OL en provenance de Laval (National, 3e div.) pour un 1,1 millions d'euros dont un prêt initial de 550.000 euros. L'OL devra en outre au Stade lavallois 20% d'intéressement sur la plus-value réalisée sur le transfert du joueur au RB Salzbourg, une disposition prévue dans l'accord entre les clubs lyonnais et mayennais. Oumar Solet a été victime d'une grave blessure à un genou en janvier 2020. Il n'a participé qu'à quatre matches avec l'équipe première de l'OL, deux en Ligue 1 et deux en coupes nationales.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

L'entraîneur espagnol Robert Moreno, 42 ans, a été limogé samedi par l'AS Monaco et va être remplacé par le Croate Niko Kovac, ancien du Bayern Munich, a-t-on appris de sources proches du club de la Principauté, confirmant une information de L'Equipe. Arrivé à Monaco fin 2019 en remplacement du Portugais Leonardo Jardim, Robert Moreno, ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne et sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en juin 2022, n'aura donc dirigé qu'une dizaine de rencontres de Ligue 1, sans qualifier le club pour une coupe d'Europe. Son successeur, Niko Kovac, était libre depuis son limogeage du Bayern en milieu de saison dernière. A 48 ans, il connaît très bien le nouveau directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, qui travaillait la saison dernière au RB Leipzig. Après avoir dirigé l'équipe à Bruges ce vendredi en amical (2-0), Moreno a dirigé la séance d'entraînement samedi matin avant d'être averti de son éviction, ainsi que celle de son staff, par la direction du club. Outre Moreno, ses cinq adjoints, Dani Guindos, Carlos Martinez Juanjo del Ojo, José Sambade et Marc Selleres vont également quitter l'AS Monaco.

Le milieu de terrain paraguayen Andrés Cubas a signé pour quatre saisons au Nîmes Olympique en provenance du club argentin Talleres, a annoncé vendredi le club gardois. Passé par Boca Juniors, Andrés Cubas, 24 ans, a joué cette saison 20 matches en première division argentine. Auparavant, il avait été prêté au club italien de Serie B Pescara puis à Defensa y Justicia, en D1 argentine. Droitier récupérateur, passé par les sélections de jeunes de l'Argentine où il est né, Cubas a opté pour la nationalité sportive paraguayenne. Il a disputé un match en "A" avec le Paraguay. Le montant de son transfert depuis Talleres, avec lequel il était sous contrat jusqu'en juin 2021, n'a pas été dévoilé. Les Crocodiles comptent désormais quatre recrues, après le gardien Baptiste Reynet, le milieu de terrain Yassine Benrahou et le défenseur Birger Meling.

Stijn Vreven est le nouvel entraîneur de l'AS Trencin en Slovaquie, a annoncé le club vendredi. Werner Maertens sera son assistant. Vreven, 46 ans, était à la recherche d'un nouveau défi après la faillite de Lokeren en avril dernier. Quelques mois plus tôt, le Limbourgeois avait été remercié au Beerschot. Avant cela, l'ancien Diable Rouge (2 sélections) avait entraîné Dessel Sport (2012-2013), Lommel United (2013-2015), Waasland-Beveren (2015-2016) et NAC Breda aux Pays-Bas (2017-2018). L'AS Trencin est connu en Belgique car nos clubs ont été y chercher des talents tels que Moses Simon, Wesley ou encore Leon Bailey. Des joueurs ensuite revendus pour des millions dans des grands championnats européens. Le club est géré depuis plusieurs années par l'ancien joueur néerlandais Tscheu La Ling.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE